TFF, yeni sezonla ilgili flaş bir karar aldı. UEFA'nın UEFA Süper Kupa finaline yüzde 30 seyirci alınacağını açıklamasının ardından TFF Yönetim Kurulu da yaptığı toplantıda benzer bir karar aldı. Yeni sezonda ekim ayından itibaren maçlarda stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.

TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.