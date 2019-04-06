THY Euroleague’de 30. ve son haftası maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Normal sezonun son haftasında Türk takımları 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu 101-95, Fenerbahçe de sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv’i 78-75 mağlup etti. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u 99-74’lük skorla yenildi.
Euroleegue'in normal sezonunu Fenerbahçe 25 galibiyetle lider tamamladı. Fener'i 24 galibiyetle CSKA Moskova, 22 galibiyetle Real Madrid takip etti. Anadolu Efes 20 galibiyetle 4. sırada bitirirken, Darüşşafaka ise 5 galibiyetle son sırada ligi tamamladı.
Euroleague’in son haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
CSKA Moskova: 82 - Saski Baskonia: 78
Anadolu Efes: 101 - EA7 Olimpia Milano: 95
Panathinaikos: 87 - Buducnost Podgorica: 67
Real Madrid: 86 - Zalgiris Kaunas: 93
Fenerbahçe Beko: 78 - Maccabi FOX Tel Aviv: 75
Bayern Münih: 84 - Gran Canaria: 77
Olympiakos: 99 - Darüşşafaka: 74
FC Barcelona Lassa: 83 - BC Khimki Moskova: 74
PLAY-OFF HEYECANI 16-17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Normal sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Panathinaikos, Saski Baskonia ve Zalgiris Kaunas play-offlara kaldı. Fenerbahçe, Zalgiris ile, Efes de Barcelona ile eşleşti. Play-off heyecanı 16-17 Nisan'da başlayacak ve 3 galibiyete ulaşan ekipler İspanyanın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four’a kalacak.
Euroleague’de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:
Fenerbahce - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - FC Barcelona
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