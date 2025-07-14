THY kabin memuru alacak! THY kabin memuru alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Türk Hava Yolları THY 2025 yılı için kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olmak isteyenler dört farklı kategoride açılan ilanlara başvurabilecek. Tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylar 'Kabin Memuru Adayı' ünvanıyla işe başlayacak ve Türk Hava Yollarında yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılacak. Peki THY kabin memuru alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
THY kabin memuru alımı tarihi ve başvuru şartları araştırılıyor. Türk Hava Yolları kapsamında ilan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacak.
THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Türk Hava Yolları (THY), dört farklı kategoride kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Cabin" ilanı kapsamında "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.
THY'nin kabin memuru ilanlarına başvurular kariyer.thy.com adresinden, yeterli başvuru sayısına ulaşana kadar alınmaya devam edecek. Ancak hizmet sektörü deneyimli kadın-erkek kabin memuru alımı ilanı değerlendirme süreçleri Eylül ayında başlayacak.
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?
İlanın "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.
"2'nci yabancı dil bilen kadın/erkek" kategorisine ise İngilizceye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu adaylar müracaat edebilecek.
"Tecrübeli kadın/erkek" kategorisindeki ilana bir hava yolu şirketinde en az 2 yıl kabin memuru olarak görev alan, geçerli bir "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" olan ve son uçuşunun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmeyen adaylar başvuru yapabilecek.
"Tecrübesiz kadın" kategorisindeki ilana ise lisans mezunu ya da belirli ön lisans programlarından (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) mezunu kadın adaylar başvurabilecek.
Take-Off Cabin ilanlarına başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.
Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir.
Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir.
KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
Değerlendirme Süreci; online İngilizce testi, video bazlı yetkinlik değerlendirmesi (İngilizce), online belge kontrolü, online envanter uygulaması, fiziksel koşullara uygunluk kontrolü ve boy-kilo ölçümü, İngilizce yeterlilik değerlendirmesi (yüz yüze), insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirmesi, ön değerlendirme muayenesi, sağlık kontrolü (uçuşa elverişlilik), iş teklifi oluşmaktadır. Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilmektedir.