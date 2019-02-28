Tim Kobe Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Eight İnc. Kurucusu ve CEO'su Tim Kobe'nin Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Tim hoşgeldin; Eight İnc.olarak neler yapıyorsunuz? Bize şirketinizden bahsedebilir misiniz?

Tim Kobe: San Francisco'da işe koyulduk ve bugün 30'uncu yılımızı kutluyoruz. Asıl odaklandığımız şey insan deneyimine odaklanmak ve uygulamaları tasarlamak. Aralıkta da en son İstanbul'da bir ofis açtık.

Öncelikle ben Silikon Vadisi'nde neler oluyor bunları görerek büyüdüm. Teknolojinin dönüşümünün önemini görerek büyüdüm. Bu teknolojiyi başka bölgelere taşımak istedik, Singapur, Dubai, Londra ve birçok yerde ofislerimiz var. Özellikle 2011 yılında büyük fırsatlar gördük ve Asya tarafındaki işlerimizi büyütmek istedik ve aynı deneyimi İstanbul'da da yaşadığımızı söyleyebilirim. İstanbul'da zaten bölgede bir merkez gibi ve buradan diğer bölgelere etki edebiliriz diye düşündük.

Teknoloji tasarımında yeni trendler neler sizden dinleyelim? Şirketler bu yeni trendlere nasıl uyum sağlıyorlar? Zorluklar neler bu süreçte?

Tim Kobe: Startup'larda ve yeni girişimlerde gördüğümüz şu oluyor; yaklaşık yüzde 95'i başarısız oluyor, ve bu başarısızlığın en büyük nedeni insanların problemlerine bir çözüm bulamamış olmaları. Belki daha iyi teknolojileri olsaydı daha iyi olabilirlerdi çünkü başarıyı getiren şey fikirler değil insanların teknolojiye nasıl ve ne kadar adapte olabildiği başarıyı getirir.

Biz insanların markalarla olan deneyimlerini inşaa ediyoruz.

Ürün tasarımı hem markalaşmada hem de şirketlerin ürünlerini pazarlamasında önem kazanıyor..Yakın gelecekte bu trend nasıl şekillenecek bizi neler bekliyor?

Tim Kobe: Apple'ın kanıtladığı birşey varsa o da şu; tasarım insan deneyimlerine odaklanırsa o zaman en iyi sonucu alabilirsiniz. Tasarımın nerelere geldiğini görünce şaşırıyoruz.

Şu anda Virgin ile çalışıyoruz, Barclays ile çalışıyoruz Birleşik Krallık'ta, emlaktan perakendeye kadar birçok şirket ile çalışıyoruz. Bütün bu şirketlerin amacı adapsıyon sağlamak ve insanlara en iyi şekilde deneyim sağlamak. Dünya'da da şirketlerin tümü buna odaklanıyor; Nissan ile bir projeyi tamamladık, 2 binde 3 bine çıkarmamızı istediler ziyaretçilerini ve biz bunu yaptığımızda 100 bini geçtik ve şok olmuşlardı.

Eğer davranışların arkasındaki sebepleri çözersek herşey kolaylaşır.

Türk şirketleri Global rekabette daha iyi yerlere gelebilmek için tasarım-teknoloji anlamında neler yapmalı?

Tim Kobe: Küresel arenada da başarılı olabilmek için isim yaratmaları gerekiyor ve o markanın söz verdiği deneyimi insanlara sunmaları gerekiyor. Çünkü insanlarla etkileşime geçmeniz ve onlar için birşeyler yapmanız gerekiyor. Bütün iyi tasarımlar ilerlerken toplumu da ilerletiyor aynı zamanda. Eğer insanların kullanmak istediği birşeyi üretiyorsanız tabiki bunun karşılığını da alırsınız.

Türkiye'de Bankacılık tarafı öne çıkıyor bizim için mesela Bankaların yenilikçi olup olmadıkları ile alakalı ve o Banka'nın müşteriyi önemseyip önemsemediği ile alakalı bir algı var. Biz de buna önem verdik ve şayet tasarım başarılı olursa, deneyim de başarılı oluyor.