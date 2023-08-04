Tirana - Beşiktaş maçı yazar yorumları

7 Şurada Paylaş!







Bilal Meşe (Milliyet): Güneş, ilk maçı kazanan kadroyu rövanşta sahaya sürdü. Bu oyunda sakatlık olmadığı sürece, kazanan ekip pek bozulmaz. Demem o ki, Güneş’in bu tercihi bence doğruydu. Ne var ki, bu kadro ilk maçtaki görüntüsünden bir hayli uzaktaydı! Bunun da temelinde Kartal’ın pas yüzdesinin düşük olması vardı. Kartal ilk yarıda rakibinin direnişini yüksek toplarla kırmak istedi, ama etkili olduğunu söylemek çok zordu. Ofansa çıkarken pas trafiğini bir kenara bırakın, sık sık top kayıpları yaşadılar. Aboubakar bu faktör nedeniyle yalnız kaldı, koca ilk yarıda Onur ve Gedson’un kaleyi yokladığı şutlar kaldı hafızalarda, hepsi o kadar!

8 Şurada Paylaş!







Kartal, 10 kişi kalmasına karşın, savunmasına kapanmadı, ofansı düşündü, baskıyı öne çıkardı. Rakibinin ters kafasında Aboubakar 75’te gelişine sert vurdu, farkı ikiye çıkardı. Kamerunlu bu ana kadar ortalarda gözükmese de, yalnız da kalsa, buldu mu affetmiyor, ne de olsa golcü. Kartal hedefine doğru kanat çırptı, ilk engeli aştı, yeni rakibini bekliyor. Kartal’ın önünde virajlar var, dileriz patinaj yapmaz, gruplardaki yerine alır.