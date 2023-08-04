Tirana - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk olduğu Tirana'yı Amartey ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını 3. eleme turuna yazdırırken, spor yazarları, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): İlk maçta Vodafone Park’ta Arnavut rakibini 3-1’le geçen Beşiktaş, Tiran’da birçok farklı unsurla mücadele etmek durumunda kaldı. Zemin çok kötüydü. Maçın başlamasına dakikalar kala yaşanan tribün olayları santrayı 21:15’e sarkıttı. Takımın konsantrasyonu düştü, üzerine de Tiran temsilcisi maça sert bir futbolla başladı. Geriden sürekli uzun vurdular ve 1,96 boyundaki Kaina’ya karşı zor anlar yaşadık. Özellikle Kaina’nın 16 santimlik boy avantajı olduğu Necip’le eşleştiği pozisyonlarda.
Üç İstanbul büyüğü içinde bu turda kâğıt üzerinde en eksik kulübe Beşiktaş’ındı. Salı akşamı Fenerbahçe kulübesinde Dzeko, Kent, Szymanski, çarşamba sarı kırmızılı yedek bankında Bakambu, Yunus, Kaan gibi oyuncular oturuyorlardı. Ancak Şenol Güneş her iki maçta da kısıtlı sayılabilecek kulübesinden çok iyi verim aldı. İlk maçta kritik golü 2005’li Semih, dün de stoper Amartey attılar. Onana da aldığı dakikaları olumlu kullandı. Beşiktaş elbette eksik oyuncularını arıyor, Şenol Güneş tabii ki Ghezzal’den, Cenk’ten, Rebic’ten faydalanmak ister. Hatta transfer de ister. Ama Güneş’in bu turda elindeki 14-15 oyuncudan aldığı verimi de tebrik etmek lazım.
Ali Ece (Fanatik): Saha zemini zaten bir garip, bir de üstüne santradan hemen önce tribünlerden atılanlar ve yaşanan tartışmalar derken maç başlamadan oyuncuların konsantrasyonu allak bullak oldu. Beşiktaş oyuncuları ne zaman zemine adapte olarak doğru pas frekansıyla oynamaya başladılar o zaman biraz olsun oyun üstünlüğünü de kurdular. Bu tip zeminlerde havadan kullanılacak her duran topu çok iyi kullanmak gerek. Beşiktaş’ın golü de zaten böyle bir pozisyondan geldi. Amartey’in ilk maçından golünü atması turun kapısını tamamen açtı.
Yönetimin halen kadro kimyasındaki dengesizlikleri fark edip gerekli takviyeleri yapmamış olması birçok Beşiktaşlı gibi beni de geriyor: Sadece Masuaku değil, Gedson ve yine mükemmel bir gol atan Aboubakar’ın da alternatifleri olmadığı gibi Ghezzal yokken yerine sağ ayaklı ve ofansif de olsa bek formasyonlu Onur Bulut oynuyor: Artık uyanma ve harekete geçme vakti çünkü vakit nakittir sevgili Beşiktaş yöneticileri!
Ali Gültiken (Sabah): Tirana maçları Beşiktaş açısından kalitesi yüksek, hazırlık karşılaşması tadındaydı. Beşiktaş, genel anlamda iki maçta da başlangıç olarak daha kontrollü kadrolarla oyuncu tercihini yaptı. Bunun amacı; takımın oyun düzenini ve sistemini bir yandan inşa ederken diğer yandan da takım dengesini elde tutma düşüncesiydi. Bu seviyelerde rakipler daha zayıf. Onlara karşı hata yapmamak lazım. Ters sonuçlar takımların sezon başında kimyalarını bozabiliyor.
Şenol hocanın iki maçtaki kadro seçimi ve oyun tercihi önce kontrol, savunma güvenliği ve kendi hücum organizasyonları şeklindeydi. Bunda da son derece başarılı oldu. Bu galibiyetler, oyuncuların güvenini yükseltirken aynı zamanda yeni oyuncuların ilavesine de pozitif yönde katkı sağlıyor. Takım içi alternatifler arttıkça hem Şenol hocanın eli rahatlayacak hem de oyun kalitesi yükselecek. Bu gelişimi sağlayabilmek için de biraz sürece ihtiyaç var. Bu galibiyetler de buna nefes oldu.
Bilal Meşe (Milliyet): Güneş, ilk maçı kazanan kadroyu rövanşta sahaya sürdü. Bu oyunda sakatlık olmadığı sürece, kazanan ekip pek bozulmaz. Demem o ki, Güneş’in bu tercihi bence doğruydu. Ne var ki, bu kadro ilk maçtaki görüntüsünden bir hayli uzaktaydı! Bunun da temelinde Kartal’ın pas yüzdesinin düşük olması vardı. Kartal ilk yarıda rakibinin direnişini yüksek toplarla kırmak istedi, ama etkili olduğunu söylemek çok zordu. Ofansa çıkarken pas trafiğini bir kenara bırakın, sık sık top kayıpları yaşadılar. Aboubakar bu faktör nedeniyle yalnız kaldı, koca ilk yarıda Onur ve Gedson’un kaleyi yokladığı şutlar kaldı hafızalarda, hepsi o kadar!
Kartal, 10 kişi kalmasına karşın, savunmasına kapanmadı, ofansı düşündü, baskıyı öne çıkardı. Rakibinin ters kafasında Aboubakar 75’te gelişine sert vurdu, farkı ikiye çıkardı. Kamerunlu bu ana kadar ortalarda gözükmese de, yalnız da kalsa, buldu mu affetmiyor, ne de olsa golcü. Kartal hedefine doğru kanat çırptı, ilk engeli aştı, yeni rakibini bekliyor. Kartal’ın önünde virajlar var, dileriz patinaj yapmaz, gruplardaki yerine alır.
Cem Dizdar (Fanatik): İlk devre boyunca dişe dokunur bir organizasyon izleyemedik. Beri yandan iki takım arasındaki ‘Mali ve fiziki büyüklük’ de malumdu. Hal böyleyken sanırım tıpkı benim gibi kendinize şu soruyu sormuş olmalısınız; ‘Bunca borç, bunca harcama bu oyun için miydi?’ İlk devre boyunca Beşiktaş açısından sadece Rosier/Onur kanadının çalışmasını nasıl açıklamalıydık? ‘İkinci devre için hazırlanmış bir tuzak’ diye mi düşünmeliydik? İkincisi de ilkinden farklı değildi ama Beşiktaş yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştı ve nihayet Daniel Amartey’i arka direkte unutturup golü de buldu. Derken defansif saçmalamayı yakalayan Aboubakar, Beşiktaş açısından zaten bitmiş maça noktayı koydu.
Bizim ülkede ‘İyi oynamadan da kazanmayı bileceksin’ gibi akıllara ziyan bir önerme kendini geniş kitlelere kabul ettirmiştir! Böylece ‘Bir takım neden iyi oynayamaz?’ sorusu daha en başından akıl evinden kovulur. Haliyle her şey kazanmaya indirgenir ve ‘Nasıl kazanıldığı’ üzerine düşünmek en hafif ifadeyle, ayıplanır. Kazanmış olsa da Beşiktaş henüz geçen seneki birikimi kullanıyor gibi görünmedi. Yine de adım adım yükseleceği yolunda bir takım ipuçları vermedi değil. Haliyle bu tip maçları daha zorlarını halletmek için iyi bir ev ödevi olarak görmek gerekir.
Fatih Doğan (Sabah): Oyun ilk 45 dakikada gereğinden fazla sertleşse de Şenol Güneş'in risksiz başlangıç planı tuttu. Gole ihtiyacı olan ev sahibi Tiran risk almaya başlayınca siyah-beyazlı takımın yıldızları sahneye çıkıp galibiyeti getirdi. Beşiktaş'ın sert savunmayı terkeden Tirana'nın boşluklarıyla fırsatları değerlendirme hamleleri yaptığı anlarda ilk golün, ilk maçında Amartey'den gelmesi unutulmaz, şanslı bir istatistik oldu. Hızlı, pozisyon bilgisi iyi, olumlu bir başlangıç izlenimi bıraktı.
Masuaku'nun kontrolsüz, hatalı girişi ve gördüğü haklı kırmızı karta rağmen Aboubakar'ın klas golü maçı bitirdi. Güneş'in takımı dört sakat, transfer eksikleri ve hatta uyumsuzluklarına rağmen iyi bir başlangıç turu hikâyesine imza attı. Güneş, taraftara "Merak etmeyin, panik yapmayın. Ben buradayım" dedi. Özetle Şenol Güneş varsa panik yok, tur var.