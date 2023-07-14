Titan'ın patlama hikâyesi isteniyor

Titanic’e inen ilk kişilerden biri olan yönetmen ve yapımcı James Cameron, önce gemiyle ilgili bir belgesel hazırladı. Ardından da 1997’de gişe rekorları kıran ‘Titanic’ adlı sinema filmini çekti.

Görüntülerin her karesi de büyük heyecan yarattı.

Bu gelişme de elbette Titanic meraklılarının gemiye inme arzusunu artırdı.

Aradan geçen yıllarda teknolojinin daha da ilerlemesi daha dayanıklı ve teknik imkâna sahip denizaltılar üretilmesini sağladı.

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Öyle ki ‘Titanic’e turistik geziler bile düzenlenmeye başlandı.

Her ne kadar daha gelişmiş denizaltılar üretilmiş olsa da okyanusun binlerce metre altındaki şartlara karşı koymak hiç de kolay değil.

Bunun böyle olduğu haziranda yaşanan Titan denizaltısında yaşanan felaketle gözler önüne serildi.

OceanGate firmasına ait denizaltıyla Titanik enkazına inmeye uğraşan 5 kişi hayatını feci bir şekilde kaybetti.