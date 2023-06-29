Titan'ın karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

Titanik enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusu'na dalan Titan denizaltısından yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunduğu açıklandı.

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre; açıklamada, kalıntıların Kanada’nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

Titan’ın batması ile ilgili soruşturmayı yürüten Jason Neubauer, "Kanıtlar, birkaç uluslararası yargı alanından müfettişlere bu trajedinin nedenine ilişkin kritik içgörüler sağlayacaktır. Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için yapılması gereken önemli miktarda iş var." açıklamasını yaptı.