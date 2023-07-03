Dalış öncesinde ilk kez dalgıçlara ne bekleyecekleri ve beklenen 12 saatlik yolculuk için nasıl hazırlanacakları söylendi.

CEO Stockton Rush her zaman olduğu gibi dalıştan önceki gün dalış sabahı kahve içmemeyi tavsiye etti. Planlanan 12 saat boyunca da soğuk hava nedeniyle kalın çorap ve bere giymelerini tavsiye etti.