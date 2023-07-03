Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

ABD medyası, Titanic'in enkazını yakından görebilmek umuduyla Titan denizaltısına binen ancak hayatını kaybeden 5 yolcunun son anlarında neler olduğunu yazdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    New York Times, 5 kişinin hayatını kaybettiği Titan denizaltısındaki son anları yazdı.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Habere göre, dalgıçlar Titanic'in 111 yıllık enkazının yaklaşık 13 bin fit üstünde 5 yolcuyu içeri kapattı. 19 yaşındaki Süleyman Dawood rekor kırmak için yanına Rubik Küpü aldı. Babasının ise bir Nikon kamerası vardı ve Titan'ın tek camından enkazın görüntüsünü ve oğlunun rekor kırdığı anı yakalamaya can atıyordu.

    Kısa süre sonra, Titan suya daldı ve bir rüyaya doğru inerek derinlere indi. 
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Dalıştan birkaç saat sonra Anne Dawood, birinin Titan ile iletişimin kesildiğini söylediğine kulak misafiri oldu. ABD Sahil Güvenlik de bunun dalıştan 1 saat 45 dakika sonra olduğunu doğruladı.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Dawood'ların yanı sıra denizaltında, enkaza 38. dalışını yapmaya çalışan 77 yaşındaki Fransız bilim insanı ve Titanic konusunda uzman sayılan Paul-Henri Nargeolet de vardı.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Bir İngiliz havayolu yöneticisi olan 58 yaşındaki Hamish Harding de ilk seferi için büyük heyecan duyuyordu. Kendisini bilim ve turizmin bir karışımı olarak gören OceanGate'in 61 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Stockton Rush da son yolcular arasındaydı.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Son keşif gezisinde, Nargeolet, Titanic'e önceki 37 dalışı hakkında bir sunum yaptı ve gruba bir zamanlar "orada 3 gün boyunca mahsur kaldığı ve denizaltıyla iletişimin kesildiği" hakkında bir hikaye de anlattı.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Dalış öncesinde ilk kez dalgıçlara ne bekleyecekleri ve beklenen 12 saatlik yolculuk için nasıl hazırlanacakları söylendi.

    CEO Stockton Rush her zaman olduğu gibi dalıştan önceki gün dalış sabahı kahve içmemeyi tavsiye etti. Planlanan 12 saat boyunca da soğuk hava  nedeniyle kalın çorap ve bere giymelerini tavsiye etti.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Aşağı inerken bir şey görmeyi beklememeleri çünkü okyanus tabanındaki tur için pil gücünden tasarruf etmek amacıyla projektörlerin kapatılacağı belirtildi.

    Bluetooth hoparlörde çalmak üzere en sevilen şarkılardan bazılarının telefona yüklemesi önerildi.
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    18 Haziran'daki dalgıçlara saat 07.30'a kadar gemiye binmeye hazır olmaları söylendi.

    Suleyman ve Shahzada'nın OceanGate uçuş kıyafetlerinin yanı sıra su geçirmez pantolonları, turuncu su geçirmez ceketleri, çelik burunlu botları, can yelekleri ve kaskları vardı.

    Gerektiği gibi tartılmak için durdular. 
  • Titanic enkazına sefer yaparken patlamıştı: Titan'ın son saatleri

    Pilot ve CEO Rush arkada otururdu diğerleri ise sırtlarını duvara vererek oturdular.

    Ardından dalgıçlar kapağı kapattı. ve onunda ekipler Titan'ı su altına bıraktı. 

    Yaklaşık 1 saat 45 dakika sonrası ise sinyal kesildi. Bu aşamada Titan'ın saniyeler içinde patladığı tahmin ediliyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.