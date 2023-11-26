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        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu

        TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:30
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        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
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        TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerin çatıları uçtu.

        Tokat´ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 3 evin çatısı uçtu. Erbaa ilçesinde ise bir akıtyakıt istasyonunun tentesi yerinden söküldü.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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