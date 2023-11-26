Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerin çatıları uçtu.

Tokat´ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 3 evin çatısı uçtu. Erbaa ilçesinde ise bir akıtyakıt istasyonunun tentesi yerinden söküldü.