Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerin çatıları uçtu.
TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgarda evlerin çatıları uçtu.
Tokat´ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 3 evin çatısı uçtu. Erbaa ilçesinde ise bir akıtyakıt istasyonunun tentesi yerinden söküldü.
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