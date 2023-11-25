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        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:35
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        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi.

        İlçede arı kovanları olan Nazif Karakoç, daha önce ayının kovanlarına ve ağaçlarına zarar vermesi üzerine bahçesine fotokapan yerleştirdi.

        Bir süre sonra fotokapandaki görüntüleri kontrol eden Karakoç ayının tekrar bahçesine girdiğini tespit etti.

        Karakoç, "Daha önce de bahçeme girmişti. Kovanlarıma ve ağaçlarıma zarar vermişti. İnternetten fotokapan aldım. Akşam saatlerinde yine gelmiş, arı kovanlarının bulunduğu yerde gezinmiş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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