Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi.

İlçede arı kovanları olan Nazif Karakoç, daha önce ayının kovanlarına ve ağaçlarına zarar vermesi üzerine bahçesine fotokapan yerleştirdi.

Bir süre sonra fotokapandaki görüntüleri kontrol eden Karakoç ayının tekrar bahçesine girdiğini tespit etti.

Karakoç, "Daha önce de bahçeme girmişti. Kovanlarıma ve ağaçlarıma zarar vermişti. İnternetten fotokapan aldım. Akşam saatlerinde yine gelmiş, arı kovanlarının bulunduğu yerde gezinmiş." dedi.