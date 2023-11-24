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        Başçiftlik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:24
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        Başçiftlik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki programa geçildi.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Programda adaylık süreci tamamlanan öğretmenlerin yemin töreni de gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

        Programa, Kaymakam Gönül Uçar, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, emekli öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

        Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Kaymakam Gönül Uçar, ilçedeki öğretmenlere çiçek takdim etti, bazı emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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