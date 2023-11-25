Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi

TOKAT'ta,arı kovanlarının bulunduğu bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi.

Başçiftlik ilçesinde yaşayan Nazif Karakoç'a ait arı kovanlarının bulunduğu bahçeye gece inen ayı fotokapanla görüntülendi. Bahçe sahibi Kaarakoç, meyve ağaçlarına ayının zarar verdiğini söyledi.

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