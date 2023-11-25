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        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi

        TOKAT'ta,arı kovanlarının bulunduğu bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:40
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        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi
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        TOKAT'ta,arı kovanlarının bulunduğu bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi.

        Başçiftlik ilçesinde yaşayan Nazif Karakoç'a ait arı kovanlarının bulunduğu bahçeye gece inen ayı fotokapanla görüntülendi. Bahçe sahibi Kaarakoç, meyve ağaçlarına ayının zarar verdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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