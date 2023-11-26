Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Hakan Ergin, Abdurrahman Atabay, Mehmet Öcal

        ERBAASPOR: Onur, Erdi, Çağrı, Tahsin, Cemal, İbrahim Kaya (Dk.76 İlker), Erçin, Birkan (Dk.81 İbrahim Konuksever), Oğulcan, Aykut, Tayyib Kanarya

        KUŞADASISPOR:  Yunus, Anıl (Dk.65 Hasan), Volkan (Dk.20 Bartu), Yavuz (Dk.65 Serdar), Özgür, Muhammed (Dk.45 Dilaver), Murat, Atakan, Taha (Dk.73 Hüseyin), Çağrı, Taha Yalçıner

        SARI KARTLAR: Muhammed,  Atakan, Taha, Murat, Taha Yalçıner, Hasan, Bartu (Kuşadasıspor) - Cemal, Tahsin, Tayyib Kanarya, Oğuzhan, Erçin (Erbaaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Yunus (Kuşadasıspor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.

        19´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tahsin kalesini terk eden Yunus´un üstünden topu kaleye gönderdi. Tahsin´in kaleye gönderdiği topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Yunus kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2023-11-26 16:27:03

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi
        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Sulusaray'da çiftçilere yüzde yüz hibeli 2,6 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Sulusaray'da çiftçilere yüzde yüz hibeli 2,6 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı