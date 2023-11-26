Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0

STAT:İlçe

HAKEMLER: Hakan Ergin, Abdurrahman Atabay, Mehmet Öcal

ERBAASPOR: Onur, Erdi, Çağrı, Tahsin, Cemal, İbrahim Kaya (Dk.76 İlker), Erçin, Birkan (Dk.81 İbrahim Konuksever), Oğulcan, Aykut, Tayyib Kanarya

KUŞADASISPOR: Yunus, Anıl (Dk.65 Hasan), Volkan (Dk.20 Bartu), Yavuz (Dk.65 Serdar), Özgür, Muhammed (Dk.45 Dilaver), Murat, Atakan, Taha (Dk.73 Hüseyin), Çağrı, Taha Yalçıner

SARI KARTLAR: Muhammed, Atakan, Taha, Murat, Taha Yalçıner, Hasan, Bartu (Kuşadasıspor) - Cemal, Tahsin, Tayyib Kanarya, Oğuzhan, Erçin (Erbaaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Yunus (Kuşadasıspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.

19´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tahsin kalesini terk eden Yunus´un üstünden topu kaleye gönderdi. Tahsin´in kaleye gönderdiği topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Yunus kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

2023-11-26 16:27:03

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.