        Tokat Haberleri

        Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerini ziyaret etti

        Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:20
        Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerini ziyaret etti
        Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerine ziyarette bulundu.


        Kaymakam Orhan, Sulusaray ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret etti.

        Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Orhan, esnaflara bol ve bereketli kazanç diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

