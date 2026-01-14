Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerini ziyaret etti

Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, pazar yerine ziyarette bulundu. Kaymakam Orhan, Sulusaray ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Orhan, esnaflara bol ve bereketli kazanç diledi.

