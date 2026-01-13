Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

