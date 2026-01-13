Tokat'ın Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

