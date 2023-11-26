Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
TOKAT´ınErbaa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısını uçtu. Düşen parçalar park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu.
TOKAT´ınErbaa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısını uçtu. Düşen parçalar park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu.
Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alemdar Caddesi´nde meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarda Ramazan Kan´a ait evin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar evin önünde park halinde bulunan Ramazan Kan ve oğlu Süleyman Kan´a ait otomobillerin üzerine düştü. Evin çatısında ve otomobillerde hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.