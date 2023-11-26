Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü TOKAT´ınErbaa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısını uçtu. Düşen parçalar park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu.

TOKAT´ınErbaa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 katlı evin çatısını uçtu. Düşen parçalar park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu.

Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alemdar Caddesi´nde meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarda Ramazan Kan´a ait evin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar evin önünde park halinde bulunan Ramazan Kan ve oğlu Süleyman Kan´a ait otomobillerin üzerine düştü. Evin çatısında ve otomobillerde hasar meydana geldi.