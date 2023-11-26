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        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Samsun'un Havza, Tokat'ın Erbaa ve Başçiftlik ilçelerinde fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:46
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        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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        Samsun'un Havza, Tokat'ın Erbaa ve Başçiftlik ilçelerinde fırtına etkili oldu.

        Havza ilçesinde fırtına nedeni ile Sondaj Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde bir binanın uçan çatısı yandaki evin çatısına zarar verdi. Ayrıca Güzeltepe Sokak'ta bir evin çatısı da fırtınadan zarar gördü.

        Şiddetli rüzgar nedeni ile kapalı hayvan pazarının çatısının bir kısmı da koptu.

        Kısa süreli dolu yağışının yaşandığı ilçede fırtınayla birlikte bazı elektrik telleri koptu. İlçede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde de fırtına etkili oldu.

        Osman Gazi Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ramazan Kan'a ait 2 katlı evin çatısı şiddetli rüzgar sebebi ile uçtu.

        Çatıdan kopan odun parçaları evin önünde bulunan Ramazan ve oğlu Süleyman Kan'a ait araçların üzerine düşerek zarar verdi.

        İhbar üzerine olay yerine giden Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, çatıdan kopan odun parçalarını araçların üzerinden kaldırdı.

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de bazı yayla evlerinin çatıları uçtu, dış cepheleri hasar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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