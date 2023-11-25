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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        TOKAT´tapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:05
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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        TOKAT´tapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına 4 kişi tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 950,98 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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