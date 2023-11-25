Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TOKAT´tapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına 4 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 950,98 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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