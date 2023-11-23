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        Ağabeyini öldürenin ağabeyine otomobille çarpan şüpheliyi özel ekip yakaladı

        TOKAT´ınTurhal ilçesinde ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarpıp yaraladıktan sonra kaçan Z.U. (17), jandarma tarafından kurulan özel ekip tarafından arazide yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:40
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        Ağabeyini öldürenin ağabeyine otomobille çarpan şüpheliyi özel ekip yakaladı
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        TOKAT´ınTurhal ilçesinde ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarpıp yaraladıktan sonra kaçan Z.U. (17), jandarma tarafından kurulan özel ekip tarafından arazide yakalandı.

        Olay, 10 Kasım saat 07.30 sıralarında Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. 23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Görülen davada da 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Şahin ailesi, Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş´a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal´a döndü.

        Serhat Unutmaz´ın kardeşi Z.U., 10 Kasım günü ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin´e otomobille çarparak yaraladı. Çarptıktan sonra yanındaki araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U., olay yerinden kaçarken de yerde yatan Erdal Şahin´i tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yaralanan Erdal Şahin, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        10 GÜN BOYUNCA ARAZİDE SAKLANMIŞ

        Z.U.´nun yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Turhal merkezdeki mobese kameralarını inceleyen ekip. Z.U.´nun ilçeye bağlı Kızkayası köyü istikametine gittiği belirledi. Çalışmalarını köyün çevresinde genişleten ekipler, şüpheliyi 20 Kasım günü saat 22.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. 

        10 gün boyunca köyün çevresindeki arazilerde sakladığı tespit edilen Z.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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