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        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:58
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        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş (2)
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        TUTUKLANDI

        Tokat´ınErbaailçesinde husumetli olduğu mahalle muhtarı Duran Keleş´i tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Namlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi´ne gönderildi. Muhtar Keleş'in yarın toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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