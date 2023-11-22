Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta muhtarı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen muhtarı tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta muhtarı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen muhtarı tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

        Tanoba beldesinde, kahvehanede tartıştığı Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i (49) tabancayla öldüren zanlı Hüseyin N'nin, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne getirildi.

        Tanoba beldesinde dün, daha önce çocuklarının kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, kahvehanede karşılaşmış, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Keleş'i tabancayla vurmuştu. Duran Keleş, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, cinayet zanlısı Hüseyin N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş
        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş
        Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını k...
        Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını k...
        Çocuk kavgası yüzünden başlayan husumet cinayetle bitti
        Çocuk kavgası yüzünden başlayan husumet cinayetle bitti
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor