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        Tokatlı şehit aileleri için Karadeniz gezisi düzenlendi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılında şehit aileleri için Karadeniz turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:55
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        Tokatlı şehit aileleri için Karadeniz gezisi düzenlendi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılında şehit aileleri için Karadeniz turu düzenlendi.

        Turhal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, şehit aileleri Samsun'dan Rize'ye kadar uzanan Karadeniz turunda güzergah üzerinde bulunan illerin tarihi ve doğa güzelliklerini görme imkanı buldu.

        İki gün süren gezi sonrası bir açıklama yapan Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar, "Bizlere bu imkanı sağlayarak Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini ve doğasını gezmemize vesile olan başta Turhal Kaymakamımız Turan Soğukoluk'a ve Kaymakamlık personeline tüm şehit ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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