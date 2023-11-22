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        GÜNCELLEME - Tokat'ta muhtarı öldüren zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen muhtarı tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:36
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta muhtarı öldüren zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen muhtarı tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Tanoba beldesinde, kahvehanede tartıştığı Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i (49) tabancayla öldüren zanlı Hüseyin N'nin, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne getirilen zanlı Hüseyin N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tanoba beldesinde dün, daha önce çocuklarının kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, kahvehanede karşılaşmış, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Keleş'i tabancayla vurmuştu.

        Duran Keleş, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, cinayet zanlısı Hüseyin N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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