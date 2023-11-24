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        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:07
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        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sulusaray Kaymakamlık binasındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, burada yaptığı açıklamada, 24 Kasım 1928'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmen" unvanının verildiğini hatırlattı.

        O günden beri 24 Kasım'ın öğretmenler günü olarak kutlandığını dile getiren Alma, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyoruz." dedi.

        Çok Programlı Lise Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Kaymakam Vekili Burak Bozkurt da toplumun temel direğinin eğitim olduğunu dile getirdi.

        Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        - Yeşilyurt

        Yeşilyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Konferans Salonu'nda devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Kaymakam Murathan Cebeci, tüm öğretmenlerin günlerini kutladığını, hayatını kaybeden ve şehit olan tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

        Yeşilyurt ilçesine 1988 yılında ilk kurucu müdür olarak atanan ve ilçeye beş yıl hizmet veren Muzaffer Duyum'un Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kaymakam Cebeci, Muzaffer Duyum'a yaptığı hizmetleri için hediye takdiminde bulundu.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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