Yeşilyurt'ta dezavantajlı öğrenciler için gezi düzenlendi

Yeşilyurt ilçesinde dezavantajlı öğrenciler, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen geziyle Tokat'ı gezdi.

İlçe merkez ve köylerinde yaşayan öksüz, yetim, kimsesiz, ebeveynleri ayrı yaşayan ve dezavantajlı öğrencilere yönelik Tokat Gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında Tokat’ın tarihi ve kültürel mekanları, Mevlevihane, Atatürk Evi, Gazi Osman Paşa Müzesi, Tokat Müzesi, Yağıbasan Medresesi, Ulu Cami, Yazmacılar Hanı, Taşhan, Ballıca Mağarası, Mahperi Hatun Kervansarayı gezen öğrenciler, geziden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci'ye teşekkürlerini iletti.

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