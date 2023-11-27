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        Yeşilyurt'ta dezavantajlı öğrenciler için gezi düzenlendi

        Yeşilyurt ilçesinde dezavantajlı öğrenciler, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen geziyle Tokat'ı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:54
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        Yeşilyurt'ta dezavantajlı öğrenciler için gezi düzenlendi
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        Yeşilyurt ilçesinde dezavantajlı öğrenciler, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen geziyle Tokat'ı gezdi.

        İlçe merkez ve köylerinde yaşayan öksüz, yetim, kimsesiz, ebeveynleri ayrı yaşayan ve dezavantajlı öğrencilere yönelik Tokat Gezisi düzenlendi.

        Gezi kapsamında Tokat’ın tarihi ve kültürel mekanları, Mevlevihane, Atatürk Evi, Gazi Osman Paşa Müzesi, Tokat Müzesi, Yağıbasan Medresesi, Ulu Cami, Yazmacılar Hanı, Taşhan, Ballıca Mağarası, Mahperi Hatun Kervansarayı gezen öğrenciler, geziden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci'ye teşekkürlerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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