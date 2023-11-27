Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür devam eden fırtınanın ardından kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür devam eden fırtınanın ardından kar yağışı başladı.

        Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

        İlçe genelinde kara yollarında bir sıkıntı yaşanmazken, kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı
        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı
        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0
        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0
        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi