Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür devam eden fırtınanın ardından kar yağışı başladı.

Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

İlçe genelinde kara yollarında bir sıkıntı yaşanmazken, kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

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