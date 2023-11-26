Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı

        TOKAT´ınTurhal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat´ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT´ınTurhal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza saat 21.30 sıralarında Turhal- Amasya Karayolu Çengel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şirin Tekin yönetimindeki 72 ED 511 plakalı otomobil, yağıy nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak alan üzerinde devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Şirin Tekin, Nurten Tekin, Mehmet Resul Tekin, Fatma Tekin ve Nimet Tekin ilk müdahalelerinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
        Tokat´ta evin çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Samsun ve Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0
        Erbaaspor - Kuşadasıspor: 0-0
        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye giren ayı fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi
        Tokat'ta bahçeye inen ayı, fotokapanla görüntülendi