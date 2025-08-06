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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 56 ilde 642 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, katılım teminatı ne kadar ve hangi illerde?

        TOKİ 56 ilde 642 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, katılım teminatı ne kadar ve hangi illerde?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenler için 56 ilde 642 arsa satıyor. İki gün sürecek olan açık arttırmaya hem fiziksel olarak hem de online ortamda mümkün olacak. Arsalar için vatandaşlar, TOKİ'nin resmî internet sitesi ile birlikte müzayede işlemlerini yürütecek yetkili şirketin platformu üzerinden teklif verebilecek. Peki TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl, katılım teminatı ne kadar ve hangi illerde yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:54
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        TOKİ 56 ilde 642 arsayı açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Hem yatırımcısını hem konut ve iş yeri arsası arayanların ilgisini çeken arsaların satışı 5-6 Ağustos’ta gerçekleşiyor. Açık artırmaların İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak yapılacağı biliniyor. İşte, 6 Ağustos 2025 TOKİ arsa satışı ödeme planı, katılım teminatı ile ilgili tüm detaylar

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        TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        Online başvurular ve teklif işlemleri, TOKİ'nin ve ilgili müzayede şirketinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şarttır.

        ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

        5 Ağustos 2025 Salı

        Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat

        6 Ağustos 2025 Çarşamba

        Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.

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        ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

        Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.

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        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

        Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,

        Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,

        Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,

        Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,

        Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

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        ÇEVRİM İÇİ TEKLİF SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.

        Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım” yazısı yer almalıdır.

        Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.

        Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10 MB) olarak gönderilmeli.

        Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.

        Dekont: Başka yazı yazılmadan açıklama alanına adı-soyadı yazılmalı.

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