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Tom Hanks kimdir? Tom Hanks Wayfair ilişkisi nedir?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de olduğu bir şebekenin parçası olduğu iddialarını reddetti. Tom Hanks kimdir? Tom Hanks Wayfair ilişkisi nedir? Sorularının yanıtı...

Tom Hanks

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de olduğu bir şebekenin parçası olduğu iddialarını reddetti.

Şirket internet sitesi üzerinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlarda mobilyalar satması sebebiyle "çocuk ve insan kaçakçılığı" yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


Wayfair sözcüsü Susan Frechette FOX Business'e e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, " Bu iddialar elbette gerçek değil. İnternet istesi üzerinde yüksek fiyata satılan dolaplar, endüstriyel kategoride yer alıyor ve fiyatlamalar doğrudur," ifadelerini kullandı.

TOM HANKS KİMDİR?

Thomas Jeffrey Hanks (d. 9 Temmuz 1956),Amerikalı sinema oyuncusu.

İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.

Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Hanks Aralık 2019'da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.

Hanks, aktris Rita Wilson ile 1988'den beri evlidir. İlk olarak Samimi Arkadaşlar adlı yapımda beraber çalışmalarına rağmen, Gönüllüler adlı film üzerinde çalışırlarken yakınlaşmaya başladılar. Şu anda ise iki çocukları vardır. Hanks daha önce 1978 ve 1987 yılları arasında Lewes ile evliydi.

Wilson Yunan ve Bulgar kökenlidir ve Yunan Ortodoks Kilisesi üyesidir. Hanks onunla evlenmeden önce inancına dönmüştür. Hanks kiliseye aktif olarak katılmaktadır.

Tom Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu olmuştur ki bunlardan biri oyuncu olan oğlu Colin Hanks'tir. Hanks'in Cleveland Indians beyzbol takımı ve Premier Lig takımlarından Aston Villa taraftarı olduğu da bilinir.

27 Aralık 2019'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Tom Hanks'in resmi Yunan vatandaşı olan resmi belgeleri imzalamıştır. 2 Mart 2020 yılında eşi Rita Wilson ile beraber testlerinin potizif çıktığını ve Koronavirüs’e yakalandıklarını açıkladı. Daha sonra tedavi sürecini geçirerek bu hastalıktan kurtulmuşlardır.

YılFilmRolüNotlar
1980He Knows You're AloneElliot
1982Mazes and MonstersRobbie WheelingTV movie
1984SplashAllen Bauer
1984Bachelor PartyRick Gassko
1985The Man with One Red ShoeRichard Harlan Drew
1985VolunteersLawrence Whatley Bourne III
1986The Money PitWalter Fielding, Jr.
1986Nothing in CommonDavid Basner
1986Every Time We Say GoodbyeDavid Bradley
1987DragnetDedektif Pep Streebeck
1988BigJosh Baskin (yetişkin)
1988PunchlineSteven Gold
1989Turner & HoochDedektif Scott Turner
1989The 'BurbsRay Peterson
1990Joe Versus the VolcanoJoe Banks
1990Şenlik AteşiSherman McCoy
1992A League of Their OwnJimmy Dugan
1992Radio FlyerYaşlı Mike
1993Sleepless in SeattleSam Baldwin
1993PhiladelphiaAndrew Beckett
1994Forrest GumpForrest Gump
1995Apollo 13Jim Lovell
1995Toy StorySheriff Woody (seslendirme)
1996That Thing You Do!Mr. WhiteAynı zamanda senarist ve yönetmen
1998Saving Private RyanYüzbaşı John H. Miller
1998Mesajınız VarJoe Fox
1999Toy Story 2Sheriff Woody (seslendirme)
1999The Green MilePaul Edgecomb
2000Cast AwayChuck Noland
2002Road to PerditionMichael Sullivan, Sr.
2002Catch Me If You CanFBI Ajanı Carl Hanratty
2004The TerminalViktor Navorski
2004The LadykillersProfesör G.H. Dorr
2004Elvis Has Left the BuildingMailbox Elvisküçük rol
2004The Polar ExpressHero Boy/Santa Claus/Express Conductor/Hobo/Hero Boy's Father/Narrator (voice)
2006The Da Vinci CodeProfesör Robert Langdon
2006CarsWoody Car (seslendirme)küçük rol
2007The Simpsons MovieKendisi (seslendirme)Küçük rol
2007Charlie Wilson's WarCharlie Wilson
2008The Great Buck HowardBay Gable
2009Angels & DemonsProfessor Robert Langdon
2010Toy Story 3Şerif Woody (seslendirme)
2011Larry CrowneLarry CrowneAynı zamanda senarist ve yönetmen
2011Extremely Loud and Incredibly CloseThomas Schell Jr.
2012Electric CityCleveland CarrWeb series
2012Cloud AtlasDr. Henry Goose/Hotel Manager/Isaac Sachs/Dermot Hoggins/Cavendish Look-a-like Actor/Zachry
2013Captain PhillipsCaptain Richard Phillips
2013Saving Mr. BanksWalt Disney
2014Zamanın Unuttuğu Oyuncak HikayesiWoody (Seslendirme)Kısa Animasyon
2015Casuslar KöprüsüJames Donovan
2015A Hologram for the KingAlan Clay
2015IthacaBay Macauley
2016The CircleKalden
2016Cehennem (2016 film)Robert Langdon
2017Oyuncak Hikayesi 4Woody (Seslendirme)

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