Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de olduğu bir şebekenin parçası olduğu iddialarını reddetti.

Şirket internet sitesi üzerinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlarda mobilyalar satması sebebiyle "çocuk ve insan kaçakçılığı" yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.



Wayfair sözcüsü Susan Frechette FOX Business'e e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, " Bu iddialar elbette gerçek değil. İnternet istesi üzerinde yüksek fiyata satılan dolaplar, endüstriyel kategoride yer alıyor ve fiyatlamalar doğrudur," ifadelerini kullandı.

TOM HANKS KİMDİR?

Thomas Jeffrey Hanks (d. 9 Temmuz 1956),Amerikalı sinema oyuncusu.

İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.

Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Hanks Aralık 2019'da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.

Hanks, aktris Rita Wilson ile 1988'den beri evlidir. İlk olarak Samimi Arkadaşlar adlı yapımda beraber çalışmalarına rağmen, Gönüllüler adlı film üzerinde çalışırlarken yakınlaşmaya başladılar. Şu anda ise iki çocukları vardır. Hanks daha önce 1978 ve 1987 yılları arasında Lewes ile evliydi.

Wilson Yunan ve Bulgar kökenlidir ve Yunan Ortodoks Kilisesi üyesidir. Hanks onunla evlenmeden önce inancına dönmüştür. Hanks kiliseye aktif olarak katılmaktadır.

Tom Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu olmuştur ki bunlardan biri oyuncu olan oğlu Colin Hanks'tir. Hanks'in Cleveland Indians beyzbol takımı ve Premier Lig takımlarından Aston Villa taraftarı olduğu da bilinir.

27 Aralık 2019'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Tom Hanks'in resmi Yunan vatandaşı olan resmi belgeleri imzalamıştır. 2 Mart 2020 yılında eşi Rita Wilson ile beraber testlerinin potizif çıktığını ve Koronavirüs’e yakalandıklarını açıkladı. Daha sonra tedavi sürecini geçirerek bu hastalıktan kurtulmuşlardır.