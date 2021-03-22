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Avrupa'daki tesisinde üretime ara verdi

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Kuzey Amerika'nın ardından Avrupa'da da bir tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu. Küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıklayan Toyota, söz konusu tesiste Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretiyor. Fabrikadaki bantlardan yılda 200 bin şehir otomobili iniyor

Toyota'dan Avrupa'daki tesisinde üretime ara
HABERTURK.COM / Reuters

Küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip tedariki krizi, her gün bir başka markanın üretime ara vermesine yol açıyor.

Son olarak Japon Toyota'nın da gelişmelerde olumsuz etkilenerek, Çekya'daki fabrikasında üretime ara verdiği ortaya çıktı. Prag'daki tesiste, 22 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle üretim faaliyetlerinin askıya alındığı belirtiliyor.

Söz konusu tesiste Avrupa pazarı için küçük segment otomobiller üreten Toyota, bu kapsamda 200 bin otomobilini Çekya'daki tesiste üretiyor. Tesisteki üretimin bir kısmı ise yapılan anlaşma gereğince PSA modellerini kapsıyor.

Toyota geçtiğimiz hafta da Kuzey Amerika'daki tesislerinde üretime ara verdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti.

Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modellerinin üretime verilen aradan etkileneceği aktarılmıştı.

Öte yandan, söz konusu kriz Türkiye otomotiv sanayisini de etkilemeye devam ediyor.

Yerli otomotiv sanayisinin önemli merkezlerinden Bursa'da Oyak Renault ve Tofaş fabrikalarında üretime ara verildi. Her iki şirkette de, üretime verilen aranın sebebi olarak çip krizini işaret etti.

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