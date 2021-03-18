'Çip' krizi derinleşiyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Küresel otomotiv endüstrisinde derinleşen çip krizi, markaların üretimlerinde kesintiye yol açmaya devam ediyor.

Son olarak, Japon üreticiler Honda ve Toyota, Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiklerini duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek.

Bir diğer Japon üretici Honda da, ABD ve Kanada'daki tesislerinde üretimi durduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, çip tedarikinde sorunlar, kış şartları ve COVID-19 salgınının üretime verilen 1 haftalık arada etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsveçli Volvo'nun da ABD ve Çin'deki tesislerinde çip tedariki nedeniyle geçici olarak üretimi durduğu açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEDİ

Küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan çip krizi Türkiye'de de etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Oyak Renault'tan yapılan açıklamada, şirketin Bursa'daki fabrikasında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretimde kesintiye gidileceği belirtilmişti.

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, yaşanan küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceklerini duyurmuştu.

Araştırmalar, dünyada birçok markanın üretimini etkileyen çip tedarikindeki krizin, sektörde binlerce adetlik kayıp yaratacağını ortaya koyuyor.

IHS Markit’in analizine göre, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı öngörüldü. AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.