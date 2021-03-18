'Çip' krizi derinleşiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilÇip krizi markaların üretimlerini durdurdu - haberler
ABONE OL

Çip krizi markaların üretimlerini durdurdu

Yıl başında bu yana devam eden çip krizi, küresel otomotiv üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Toyota, Honda ve Volvo, yaşanan tedarik sorunu nedeniyle birçok fabrikasında üretimi durduklarını açıkladı. Araştırmalar, dünyada birçok markanın üretimini etkileyen çip tedarikindeki krizin, sektörde binlerce adetlik kayıp yaratacağını ortaya koyuyor

Çip krizi markaların üretimlerini durdurdu - haberler
'Çip' krizi derinleşiyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Küresel otomotiv endüstrisinde derinleşen çip krizi, markaların üretimlerinde kesintiye yol açmaya devam ediyor.

Son olarak, Japon üreticiler Honda ve Toyota, Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiklerini duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek.

Bir diğer Japon üretici Honda da, ABD ve Kanada'daki tesislerinde üretimi durduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, çip tedarikinde sorunlar, kış şartları ve COVID-19 salgınının üretime verilen 1 haftalık arada etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsveçli Volvo'nun da ABD ve Çin'deki tesislerinde çip tedariki nedeniyle geçici olarak üretimi durduğu açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEDİ

Küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan çip krizi Türkiye'de de etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Oyak Renault'tan yapılan açıklamada, şirketin Bursa'daki fabrikasında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretimde kesintiye gidileceği belirtilmişti.

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, yaşanan küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceklerini duyurmuştu.

Araştırmalar, dünyada birçok markanın üretimini etkileyen çip tedarikindeki krizin, sektörde binlerce adetlik kayıp yaratacağını ortaya koyuyor.

IHS Markit’in analizine göre, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı öngörüldü. AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOGG'da gelinen son nokta! CEO'su anlattı
OTOMOBİL'Hedef mobilite ekosistemi kurmak'
Ford Otosan yatırımı neden önemli? Yiğitcan Yıldız yazdı! Ekonomi haberleri
OTOMOBİLYatırımın 'lordu'!
Son dakika: Ford Otosan'dan dev yatırım! Detaylar belli oldu
OTOMOBİLTürk otomotiv tarihinin en büyük yatırımı
Ford Otosan'dan dev yatırım - haberler
OTOMOBİLVW'nin araçlarını Türkiye'de üretecek
SON DAKİKA: Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı! Ford Otosan kimin? Yiğitcan Yıldız yazdı
OTOMOBİL'Alırsın Ford, olursun lord'
İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir?
OTOMOBİLİkinci el araba fiyatları yükselecek mi?
Manisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
OTOMOBİLManisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
Volkswagen Golf 8 satış fiyatı ne kadar? İşte Golf 8 fiyat listesi
OTOMOBİLVolkswagen Golf 8 satış fiyatı ne kadar?
Son dakika! Otomotivde taksit düzenlemesi - Haberler
OTOMOBİLOtomotivde taksit düzenlemesi
Taksitli satış sektörde olumlu karşılandı - haberler
OTOMOBİL'Taksitli satış pazarı büyütür'