Trabzon'da acı olay, Ortahisar ilçesi 2 No'lu Beşirli Mahallesi Niyazi Özer Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; sabah saatlerinde eve gelen Ali Şahin, eşinin ağabeyi 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAYINBİRADERİNE ATEŞ AÇTI DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ali Şahin yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Gökhan Yazıcı, 3 çocuk babasıydı. Ali Şahin olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.