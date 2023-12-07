Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, evini sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde evini kaçak sigara imalathanesine çeviren A.Y'nin (37) ürettiği sigaraları piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şahsın adresine düzenlenen operasyonda, 3 tam otomatik sigara imalat makinesi, 95 bin 500 makaron, 54 kilogram tütün, kompresör ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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