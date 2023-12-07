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        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, evini sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:00
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        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, evini sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde evini kaçak sigara imalathanesine çeviren A.Y'nin (37) ürettiği sigaraları piyasaya sürdüğü tespit edildi.

        Şahsın adresine düzenlenen operasyonda, 3 tam otomatik sigara imalat makinesi, 95 bin 500 makaron, 54 kilogram tütün, kompresör ve terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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