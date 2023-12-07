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        Trabzonspor'un parlayan golcüsü Enis Destan

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda dün Ahlatcı Çorum FK'yi sahasında 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükselen Trabzonspor'da genç santrfor Enis Destan, attığı golle takımına katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:21
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        Trabzonspor'un parlayan golcüsü Enis Destan
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda dün Ahlatcı Çorum FK'yi sahasında 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükselen Trabzonspor'da genç santrfor Enis Destan, attığı golle takımına katkı sağladı.

        2021-2022 sezonunda Altınordu'dan 600 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Enis Destan, geçen sezon 75 bin avroya Polonya'nın Warta Poznan takımına kiralandı.

        Genç golcü, sezon başında takıma dönerek ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez olmak üzere 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Ahlatcı Çorum FK karşısında attığı golle bu sezon 13. resmi müsabakasında 3. golünü kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu performansla da gelecek için umut verdi.

        - İlk haftalarda yokluktan doğdu

        Sezon başında Dinamo Zagreb'den kadroya katılmak istenen Bruno Petkovic'in transferinin bir türlü gerçekleşememesi, Maxi Gomez'in de İspanya'nın Cadiz Kulübüne kiralanmasıyla bordo-mavili takım, santrfor konusunda sıkıntı yaşadı.

        Umut Bozok'un da gözden düşmesiyle bu dönemde forma şansı bulan Enis Destan, ligin 3. haftasındaki Çaykur Rizespor ve 4. haftadaki Kasımpaşa maçında 1'er gol atarak Süper Lig'de ilk gollerini kaydetti.

        Daha sonra Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun transfer edilmesiyle kulübeye çekilen Enis Destan, dün akşam 90 dakika görev yaptığı Ahlatcı Çorum FK maçında da gollerine devam etti.

        - Sadece ligde bir maçta 90 dakika forma giydi

        Enis Destan, bu sezon ligde 12 maçta 258 dakika görev yaparken sadece bir müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapan genç golcü, 63 dakika sahada kaldı ve bir gol attı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ilk maçta da 90 dakika sahada kalan Enis Destan, toplamda 13 resmi müsabakada 348 dakika görev alarak 116 dakikaya bir gol sığdırdı.

        Enis, 21 yaş altı milli takımında da bu dönemde 2 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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