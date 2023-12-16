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        Trabzon'da kermes düzenlendi

        Trabzon'da kadınların ürettikleri el işlerinin satışa sunulduğu kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:20
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        Trabzon'da kermes düzenlendi
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        Trabzon'da kadınların ürettikleri el işlerinin satışa sunulduğu kermes organize edildi.

        Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Trabzon Şubesince bir otelde düzenlenen kermeste, ıhlamur ağacı kalıplarından doğal kumaşlara yapılan baskılar, dikiş, takı ve örgü teknikleriyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        TKKD Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat, bir süre önce geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla Mimozalı Atölye'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

        Atölyede, 20 kadına geleneksel el sanatları öğreterek üretim yapmalarını desteklediklerinin altını çizen Sonat, kermesten elde edilecek geliri de dezavantajlı kadınlara ve gençlere destek olmak için kullanacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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