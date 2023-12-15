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        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:14
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        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

        Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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