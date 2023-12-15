Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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