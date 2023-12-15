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        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım çalışması yapılıyor

        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:29
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        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım çalışması yapılıyor
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        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

        Sabah gerçekleştirilen uçuşların ardından, havalimanında seferler karşılıklı olarak durduruldu.

        Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması, pistte çalışmalarına başladı. Ekiplerin, pistin iki noktasında çalışma yaptığı görüldü.

        Pistteki bakım ve onarım çalışmalarının ardından havalimanında seferlerin saat 16.00'da yeniden başlaması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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