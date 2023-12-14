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        Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, yarın 10.00-16.00 saatleri arasında durdurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:50
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        Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak
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        Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, yarın 10.00-16.00 saatleri arasında durdurulacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, pistin asfalt kaplamasının iki noktasında 23 Ağustos'ta oluşan kopma ve bozulmanın geçici onarımının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması, hasarlı kısımların kalıcı yenilenmesi için çalışma yürüttü.

        Tekniğine uygun üretilen asfaltın havalimanına getirileceği ve bozulan kısımların onarılacağı tarihin belirlenmesi amacıyla uçak şirketleri ve yer hizmetleri kuruluşlarıyla toplantı yapıldı.

        Toplantıda çalışmanın, uçuş emniyetini riske atmayacak şekilde 15 Aralık Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

        Buna göre hava yolu şirketleri, söz konusu saatler arasından Trabzon Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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