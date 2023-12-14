Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        A Milli Kadın Hokey Takımı, EuroHockey'de derece almak için çalışıyor

        GÖKTUĞ ERGÜN - A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Kadın Hokey Takımı, EuroHockey'de derece almak için çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKTUĞ ERGÜN - A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor.

        Polonya'da 28 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenen Kadınlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nı 5. tamamlayan A Milli Kadın Hokey Takımı, bundan sonra katılacağı yarışmalarda daha iyi dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

        Almanya'nın Berlin kentinde 8-11 Şubat'ta yapılacak 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na katılacak milliler, şampiyona öncesi 7 günlük 2. kampını Trabzon Yomra Cimnastik Spor Salonu'nda tamamladı.

        Hokey Milli Takımları Başantrenörü Rajab Nourani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na hem mental hem de fiziksel olarak hazırlandıklarını söyledi.

        Bu sezon 5 kamp planladıklarını belirten Nourani, "Kamplarımız 7 gün sürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Sabahları teknik, akşamları da taktik üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

        Nourani, Süper Lig'den seçilerek gelen 19 sporcuyla kamp yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonraki kampımız Süper Lig ve Birinci Lig karmasından oluşacak. İyi oyuncuları davet edip kadroya dahil etmeyi düşünüyoruz. Kalan 3 kampımızda beraber çalışıp, planladığımız işlerimizi yerine getirip, turnuvaya iyi bir takım götürmek istiyoruz." diye konuştu.

        - "Dünya sıralamasındaki ilk 10 takım içinde rakiplerimiz"

        Turnuvanın zorluk derecesinin üst düzey olduğunu vurgulayan Nourani, şunları kaydetti:

        "Dünya sıralamasındaki ilk 10 takım içinde rakiplerimiz. Zaten Türkiye de Avrupa sıralamasında ilk 6'da oynuyor. Rakiplerimiz arasında Hollanda, Almanya gibi dünya şampiyonu olmuş takımlar var. Dünyanın en iyi takımları Avrupa'da oynuyor. İşimiz biraz zor ama başarılı olabilmemiz için Hokey Federasyonumuz, kulüplerimiz destek oluyor. Umarım bu turnuvada iyi bir sonuç alacağız. Kızlarımız çok yetenekli, potansiyelleri çok yüksek. Biz inanıyoruz ki iyi bir sonuçla oradan döneceğiz."

        A Milli Kadın Hokey Takımı kaptanı Perihan Çınar ise güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

        Önlerindeki turnuvanın önemine işaret eden Çınar, Almanya, Ukrayna gibi zor rakiplerle karşılaşacaklarını aktardı.

        Çınar, genç bir takım olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Birkaç tecrübeli oyuncumuz var. Bundan faydalanmak istiyoruz. Bu bizim için, ilerisi için çok iyi ve verimli. Gençlerin bizim gibi tecrübelilerden faydalanarak güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. Bu gideceğimiz turnuva için de aynı şeyleri düşünüyorum, sadece gelecek için değil. Zaten bir önceki yıl katıldığımızda da güzel sonuçlar olmuştu. Eğer bunu turnuvaya da yansıtırsak, güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor´da İstanbulspor mesaisi başladı
        Trabzonspor´da İstanbulspor mesaisi başladı
        Avcı'dan müzeye ziyaret
        Avcı'dan müzeye ziyaret
        Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret...
        Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret...
        Ortahisar Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Ortahisar Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Of Kaymakamı Demirer ortaokulda incelemelerde bulundu
        Of Kaymakamı Demirer ortaokulda incelemelerde bulundu
        Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi
        Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi