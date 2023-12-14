Çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni yaşamını yitirdi TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.

TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı´dan Trabzon´a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.