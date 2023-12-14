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        Çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni yaşamını yitirdi

        TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:20
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        Çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni yaşamını yitirdi
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        TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı´dan Trabzon´a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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