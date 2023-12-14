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        Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:35
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        Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla sürdü. Bugünkü antrenmanda; sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Orsic, sol baldır bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle sakatlığı bulunan Göktan Gürpüz, boyun bölgesinde kas spazmı olan Fountas, sol uyluk ön adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması kayanlı sakatlık yaşayan Fernandes, sağ arka adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması buluan Nicolas Pepe ile üst solunun yolu enfeksiyonu yaşayan Onuachu, Vişça ile Enis Bardhi yer almadı.

        Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Antrenmandan görüntüler

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-14 13:20:45

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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