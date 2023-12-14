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"MARS'I KEŞFEDEBİLECEĞİMİZ BENZERLİKTE YERLER ARIYORUZ. SALDA BU ÖZELLİKTE DÜNYADAKİ EN İYİ YER" Lyons, Salda Gölü'nün su kimyası, pH şartları ve Mars'takilere benzeyen kayaları nedeniyle çok özel bir yer olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu göldeki kimyasal özellikler, 3 milyar yıl önceki Mars'taki değerler gibi olabilir. Bu yüzden sık sık dünyada Mars'ı keşfedebileceğimiz benzerlikte yerler arıyoruz.

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Salda bu özellikte dünyadaki en iyi yer. Daha da övmek gerekirse çalıştığım NASA topluluğunda, özellikle de iş arkadaşlarımla yaptığım araştırma nedeniyle bu göle çok ilgimiz var. Mars'ın geçmişini ve olası 'yaşamı' anlayabilmek için Türk bilim insanlarıyla Salda Gölü'nde ölçümler yapmaya, teknikler geliştirmeye ve alınan numuneleri laboratuvarlarda incelemeye devam edeceğimizden uzun yıllar boyu bu göle büyük ilgi olacak."