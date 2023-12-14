Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, odak noktalarının saha içi olduğunu açıkladı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak odak noktalarının saha içi olduğunu söyledi.

Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, dün kulüp müzesine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Tarihi sevdiğini belirten Avcı, "Özellikle Trabzonspor tarihi ile büyüdük. Çocukluğumuz o hikayenin başladığı anları ve o oyuncularla da antrenör, futbolcu olarak çalışma, tanışma, aynı mesaide yer almayı da gösterdi bize. Onun için orayı merak ediyorum. Geldiğimde de 'Tarihte umarım ben de yer alırım' demiştim. Şükürler olsun bu gerçekleşti. Dün bir tekrar, bu geri geldiğimin ziyaretiydi. Onun için o ziyareti yaptık." dedi.

Avcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Sosyal medyadan bunun açıklamasını yaptım. Ben uzun senelerdir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var, 68'e 105, oyunun içi. Orada oyunu geliştirmek, oyuncuyu geliştirmek. Oyunda giden tıkanıklık varsa onu nasıl değiştirebilir konusuna bakmak, oyuncu performansını yukarı çekmek, oyun kalitesini artırmak. Benim tamamen ilgilendiğim nokta bu. Hepimiz üzüldük, üzüntü verici. Ama bundan sonraki süreçte umarım böyle şeylerle karşılaşmayız. Bütün temennimiz o. Ben sadece bu tarafından bakıyorum. Bugüne kadar baktığımda teknik adam olarak herhalde hakem hakkında 3 tane, o da sadece pozisyon hakkında konuşmuşumdur. Onun için bu paydaşların herkesin birbirine saygı göstermesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum."

- "Hep oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz"

Samsunspor maçına hazırlanırken birden İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmanın önlerine çıktığını ifade eden Avcı, "Dışarıda çıkan durumu ben değiştiremiyorum." diye konuştu.

Avcı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası liglerin ertelenmesi ve sonrasında programın değişmesi konusunda, "Program akışı değişti ama biz bir an evvel tekrar İstanbulspor maçının hazırlıklarına döndük. 'Hem yaptıklarımız hem yapabileceklerimiz nedir?' diye ona döndük. Çünkü dışarıdaki bu tür şeyler benim, camianın enerjisini alan şeyler. Biz işimizi kaçıramayız bu konuyla ilgili. Biz işimize odaklı, sahanın içinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet'in bugün Trabzon'a geldiğini belirten Avcı, "Güzel bir ziyaret olacak. Hem oyuncuları var burada hem burada nasıl çalışmalar yapılıyor konusunda konuşup bizimle tanışmak istedi. Biz kendisini misafir edeceğiz. Çay, kahve içeceğiz, yemeğe davet ettik ama dönecekmiş, bir dahaki sefere inşallah. Bugün antrenmandan sonra misafirimiz olacak. Herhalde oyuncularla ve futbolla ilgili konuşacağız. Tanışma ve sohbet olacak." diye konuştu.

Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in takıma dönüşü ile ilgili de bilgi veren Avcı, "Burada açıklama da yapmıştım onunla ilgili. Sağlık ekibi bilgi verdi. Mevcudun önünde, yani iyi gidiyor. Dönüşü şubat sonu mu, mart başı mı, daha iyi takip ediyoruz ve bilgilerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Avcı, Pepe'nin sağlık durumuna ilişkin de "Tedavisi içeride fizyoterapist ve doktor kontrolünde devam ediyor. Hızlandırıyoruz. Umarım yakın zamanda yavaş yavaş sahaya oradan da takım içine gelir diye umuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- Hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile 19 Aralık Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlıkları bulunan Orsic, Göktan Gürpüz, Fountas, Fernandez ve Pepe ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Onuachu, Edin Visca ile Enis Bardhi katılmadı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bu arada Avcı'nın açıklamalarının ardından Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek çalışmayı izledi. Poyet, Abdullah Avcı ve Yunan oyuncularla bir araya geldi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.