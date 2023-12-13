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        Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

        Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:56
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        Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti
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        Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın kulübün tarihi başarılarının yer aldığı müzeyi gezdiği belirtildi.

        Ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, "Trabzonspor, 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var." ifadelerini kullandı.

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