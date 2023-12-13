Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of Kaymakamı Demirer ortaokulda incelemelerde bulundu

        Trabzon'da Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of Kaymakamı Demirer ortaokulda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Demirer, mantolama çalışması tamamlanan Serince Mahallesi'ndeki Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Şevket Bulutoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirer, "Okulumuz çok güzel olmuş, daha sıcak ve ferah hale gelmiş. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi
        Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi
        Trabzon'daki Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
        Trabzon'daki Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
        Trabzon'dan 11 ayda 479,9 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
        Trabzon'dan 11 ayda 479,9 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
        Trabzon'da, "Pontus Meselesinin Dünü ve Bugünü Çalıştayı" yapıldı
        Trabzon'da, "Pontus Meselesinin Dünü ve Bugünü Çalıştayı" yapıldı
        Akçaabat Belediyesine bağlı kurslarda vatandaşlara spor eğitimi veriliyor
        Akçaabat Belediyesine bağlı kurslarda vatandaşlara spor eğitimi veriliyor
        Trabzonspor'da son 2 sezonun golcüleri Trezeguet ve Bakasetas
        Trabzonspor'da son 2 sezonun golcüleri Trezeguet ve Bakasetas