Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        DOKAP, Trabzon'da 86,3 milyon lira hibe desteği verecek

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4 projesine 86,3 milyon lira hibe desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DOKAP, Trabzon'da 86,3 milyon lira hibe desteği verecek

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4 projesine 86,3 milyon lira hibe desteği verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm, eğitim, tarım ve alt yapı alanlarında hazırlanan projelerin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, projelerin onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağını belirtti.


        Trabzon için önemli gördükleri çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

        "Son 2-3 yıldır şehrimizde ve bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle fındık üreticilerimizin hasat sonrası kurutma sürecinde ciddi zorluklar yaşadıklarına hep birlikte şahit olduk. Hemşehrilerimizin fındıklarını kurutabilmek için Gümüşhane ve Bayburt illerine kadar gitmek zorunda kaldıkları olmuştur. Bu nedenle şehrimizin hem doğu hem de batı bölgesinde olmak üzere iki ayrı fındık kurutma tesisi projemiz bulunmaktadır. Bu yatırım için yaklaşık 15 milyon lira tutarında bir kaynak gerekmektedir."

        Arsin Sahil Park Projesi kapsamında yapılacak çocuk kütüphanesini DOKAP desteğiyle yapacakları aktaran Genç, "Doğu Karadeniz bölgemizin tamamını ilgilendirmekle birlikte şehrimiz açısından da önem arz eden Yeşil Yol Projesi kapsamında Maçka Ocaklı, Lişer ve Şolma yayla yolu beton yol ve kanal yapım işi ile Kadıralak Yaylası yolu ve Çalköy-Çiğdemli-Düzköy bağlantısına ilişkin çalışmalarımızı sunduk. Hem çocuk kütüphanemizle hem fındık kurutma tesislerimizle hem de Yeşil Yol kapsamındaki çalışmalarımızla somut sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de Trabzon'un en güzel hizmetleri hak ettiğine inandıklarını belirterek, "Bu doğrultuda Trabzon Büyükşehir Belediyesi özelinde 4 proje için 86,3 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Projelerin toplam büyüklüğü 100 milyon lira civarında olup, bunun 86,3 milyon lirası hibe olarak karşılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan 15 puanlık geri dönüş
        Trabzonspor'dan 15 puanlık geri dönüş
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneğinden öğrencilere destek
        Trabzon Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneğinden öğrencilere destek
        Trabzonspor, deplasmanda yüzde 61 galibiyet oranına ulaştı
        Trabzonspor, deplasmanda yüzde 61 galibiyet oranına ulaştı
        Doğu Karadeniz'de üçlü istilacı tür tarımı tehdit ediyor
        Doğu Karadeniz'de üçlü istilacı tür tarımı tehdit ediyor
        YEDAM sayesinde 6 yıl bağımlısı olduğu sanal kumarı geride bıraktı
        YEDAM sayesinde 6 yıl bağımlısı olduğu sanal kumarı geride bıraktı