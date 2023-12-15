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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri geri dönüşüm tesisini ziyaret etti

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Ortahisar Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:28
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri geri dönüşüm tesisini ziyaret etti
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Ortahisar Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hami Yıldırım İlkokulu öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kuzey Geri Dönüşüm Tesisleri'nde toplanan atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili çevre mühendisi Özlem Şahin ve ziraat mühendisi İbrahim Uzun'dan bilgi aldı.

        Şahin, atıkların tesislerde ayrıştırılma ve preslenme sürecini izleyen öğrencilere, cam, metal, kağıt ve plastiklerin ayrıştırılarak çöp konteynerlerine atılması gerektiğini anlattı.

        Uzun ise atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sonucu çevrenin de atık ve çöplerin zararlı etkilerinden korunduğunun altını çizdi.​​​​​​​

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