Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri Bakan Uraloğlu'na taleplerini iletti Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu'na gerçekleştirilen ziyarette, Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DİKB), Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri yer aldı.

İhracatın artırılması, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının öncelikli taleplerini Bakan Uraloğlu'na aktaran heyet, 2024 Yatırım Programına alınması istenilen projelerin yer aldığı dosyayı da teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bir süre önce düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuna açıkladıkları Trabzon reel sektörünün taleplerini Bakan Uraloğlu'na sunduklarını belirtti.

Uraloğlu'na, öncelikle bakanlığın projeleri olmak üzere diğer projeler ve iş dünyasının taleplerine destek istediklerini aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına, şehrimizin ekonomik yönden gelişimine bu taleplerimizin büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Geçmişte Trabzon'un gelişim stratejisiyle ilgili yapılan toplantıları yeniden başlatmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yapacağız, geniş bir katılımla toplantıyı düzenleyeceğiz. Sayın Bakanımız da bu toplantının yapılmasını destekliyor."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın'ın da bulunduğu ziyarette, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TESOB Başkanı Metin Kara, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Of TSO Başkanı Erdal Saral ve diğer ilgililer yer aldı.