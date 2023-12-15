Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Trabzon'da, 11 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir aracı durdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bez çanta içerisinde tek tek poşetlere sarılmış vaziyette 11 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.