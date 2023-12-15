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        Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Trabzon'da, 11 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:18
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        Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Trabzon'da, 11 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir aracı durdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada bez çanta içerisinde tek tek poşetlere sarılmış vaziyette 11 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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